Учасники проекту «Вікінг» хочуть продовжити маршрут поїзда до Туреччини, Болгарії і Грузії

Учасники проекту "Вікінг" вважають, що продовження маршруту поїзда комбінованого транспорту «Вікінг» у напрямку Туреччини, Болгарії, Грузії, з подальшою перспективою продовження до Азербайджану і через Каспійське море до Казахстану, дасть змогу збільшити обсяг перевезень вантажів і частоту відправлення поїзда.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це заявили 29 травня учасники проекту під час форуму "10-річний досвід роботи поїзда "Вікінг": основа для створення міжнародного транспортного коридору Балтійське море - Чорне море".

"Користувачі відзначили, що комбінований залізничний склад активно використовується на всіх транспортних маршрутах Європи і Азії. Перевагами комбінованих поїздів є прискорена доставка, збереження вантажів, які перевозяться, конкурентоспроможність порівняно з альтернативними видами транспорту вартість перевезення, прискорене проходження поїзда на кордоні, мінімальний час доставки вантажів в пункти призначення", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України очікує подальшого активного розвитку роботи потягу комбінованого транспорту «Вікінг» і розширення географії його курсування.

Міністерство інфраструктури України спільно з «Укрзалізницею» має намір активізувати розвиток мультимодальних перевезень (перевезень вантажів різними видами транспорту в рамках одного контракту) із залученням нових учасників виконання перевезень у напрямку Чорне море – Балтика, а також з Китаю до Західної Європи.

Довідка УНІАН. Поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року і слідує за маршрутом Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна протяжність маршруту становить 1766 кілометрів. Поїзд сполучає низку морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

З 19 січня 2012 року «Вікінг» почав регулярне курсування три рази на тиждень. З 1 лютого 2012 року за рішенням тарифної комісії «Укрзалізниці» на експортно-імпортні перевезення контейнерів територією України у складі поїздів «Вікінг» і ZUBR застосовується 20% знижка до діючих тарифів.