У травні виявлено 5,9 тис. порушень законодавства про автотранспорт

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція), під час профілактичних заходів, проведених у травні спільно з підрозділами Державтоінспекції та Державної служби боротьби з економічною злочинністю, перевірила 19,262 тис. автомобілів (серед них 11,135 тис. автобусів) і виявила 5,9 тис. порушень законодавства про автотранспорт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, заходи проводилися з метою підвищення безпеки перевезень пасажирів, попередження аварійності на пасажирському автомобільному транспорті та у зв'язку з наближенням сезонних масових пасажирських перевезень.

"На підставі виявлених порушень законодавства інспектори склали 4,142 тис. актів про проведення перевірок та дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом", - повідомили в прес-службі, зазначивши, що особлива увага приділялася переїзду пішохідних переходів і залізничних переїздів водіями ліцензованих транспортних засобів, а також технічного і санітарного стану транспортних засобів.

Крім того, під час проведення зазначених заходів відбулася низка нарад з автомобільними перевізниками, підприємствами, установами та організаціями автомобільного транспорту, що здійснюють пасажирські перевезення, з якості підготовки роботи транспортного комплексу та виконання вимог законодавства про автомобільний транспорт щодо безпеки перевезень.

Як повідомляв УНІАН, Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) протягом січня-лютого 2013 року провела 386 перевірок автотранспортних підприємств та суб'єктів господарювання, під час яких виявила 11,2 тис. порушень законодавства про автомобільний транспорт.

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) за 2012 рік застосувала до автоперевізників фінансових санкцій на суму 16 млн грн, з яких 46% - за нелегальні автоперевезення.