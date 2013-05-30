Азаров хоче обладнати дороги системами вантажного контролю до 2015 року
Уряд України планує забезпечити обладнання основних транзитних магістралей системами автоматичного вантажного контролю до кінця 2014 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час ознайомлення з роботою системи автоматичного вантажного контролю, яка тестується на трасі Київ — Чоп.
«Ми намітили обладнати основні транзитні магістралі протягом 2013-2014 років цілим комплексом засобів, насамперед системами зважування (автомобілів — УНІАН)», - сказав Азаров.
Він також зазначив, що за результатами роботи системи в тестовому режимі видно, що 80% вантажних автомобілів їдуть із перевищенням допустимого навантаження на вісь.
«На превеликий жаль, ми за ці 20 років так і не налагодили нормальний контроль за станом своїх доріг», - сказав прем'єр.
Він також наголосив, що необхідно закріпити законом сплату коштів за перевищення допустимої ваги автомобілів до дорожнього фонду.
Як повідомляв УНІАН, під час спілкування з користувачами мережі Facebook Азаров сказав, що системи контролю ваги автомобілів буде встановлено на всіх транзитних трасах України. Він зазначив, що ці системи працюють в автоматичному режимі й дозволяють не лише зміряти вагу автомобіля, але й зафіксувати номер реєстрації автомобіля та зробити його фотографію.
У березні 2013 року Азаров заявив, що вважає за необхідне обмежити рух великовантажного транспорту автомагістралями країни, щоб дороги менше руйнувалися.