МАУ планує збільшити перевезення пасажирів на 60%

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) планує перевезти в 2013 році на 60% більше пасажирів, ніж минулого року - 4,4 млн, з яких 1,8 млн становитимуть трансфертні пасажири.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час прес-конференції в аеропорту “Бориспіль” повідомив президент авіакомпанії МАУ Юрій Мірошников.

За його словами, авіакомпанія в січні-квітні поточного року перевезла на 30% більше пасажирів, ніж у відповідний період минулого року. До того ж за квітень цей показник на 50% перевищив показник квітня 2012 року.

Мірошников також повідомив, що пасажиропотік МАУ за 5 місяців поточного року збільшився до 45,1% від загальної кількості пасажирів “Борисполя”.

Як повідомляв УНІАН, минулого року МАУ перевезла 2,8 млн пасажирів, що на третину більше, ніж попереднього року. МАУ в березні-квітні поповнила флот 6 літаками, збільшивши його до 27 суден.

Загальна кількість пасажирів, перевезених українськими авіакомпаніями, збільшилася в 2012 році на 8% - до 8,1 млн осіб.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться в приватній власності. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки й СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у понад 3000 містах світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.