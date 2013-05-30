МАУ перевела міжнародні рейси в термінал «D» у Борисполі через зростання пасажиропотоку

Українська авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» від сьогодні у зв'язку з розвитком маршрутної мережі і пасажиропотоку перевела усі регулярні міжнародні рейси з терміналу «F» у термінал «D» аеропорту «Бориспіль».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час прес-конференції в аеропорту “Бориспіль” повідомив генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Антон Волов.

"Ця подія, передусім, дозволить пасажирам "МАУ", які вже становлять понад 40% загального пасажиропотоку аеропорту "Бориспіль", відчути усі зручності нового сучасного терміналу", - сказав Волов.

Водночас президент авіакомпанії "МАУ" Юрій Мірошников звернув увагу журналістів на те, що авіакомпанія однією з останніх переходить до нового терміналу "D" через конструктивні і проектні недоліки, які не враховують інтереси базової авіакомпанії.

"Це проблема, насамперед, інфраструктурних потреб базової компанії", - підкреслив Мірошников, назвавши серед недоліків застарілу і неефективну схему оренди приміщень та існуючу систему конкурсів, які проводить фонд Держмайна.

За його словами, ці чинники гальмують процес освоєння площ терміналу "D", що призводить до незадоволеності авіакомпанії тими сервісами, які її пасажири одержуватимуть у терміналі.

Президент авіакомпанії також наголосив, що введена у грудні система знижок для мотивації авіаперевізників, яка мала набути чинності з початку літньої навігації, досі не використовується.

"Незважаючи на підписання наприкінці грудня наказу Мінінфраструктури про систему стимулюючих знижок для авіакомпаній, які сприяють розвитку і зростанню транзитних потоків, чим наша авіакомпанія опікується останні два роки, все це досі не реалізовано", - сказав Мірошников.

Водночас він наголосив, що ефективність співпраці залежатиме від "синергії двох бізнес-структур" - авіакомпанії й аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, чартерні рейси авіакомпанії МАУ як і раніше, виконуватимуться з терміналу «F», а внутрішні – до/з терміналу «В».

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" планує перевезти у 2013 році на 60% більше пасажирів, ніж минулого року, - 4,4 млн пасажирів, з яких 1,8 млн трансферних пасажирів.

Авіакомпанія "МАУ" планує у період з червня по листопад розширити свій флот до 35 літаків.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у понад 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.