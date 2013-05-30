Язєв прогнозує світове зростання використання газу на автотранспорті

Москва. У Російському газовому товаристві прогнозують, що у світі значно збільшиться використання природного газу в автомобільному транспорті.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив президент Російського газового товариства Валерій Язєв на конференції «Енергетичний діалог: Росія-ЄС. Газовий аспект».

«Останні роки в світі швидко розвивається використання природного - стисненого та скрапленого - газу на транспорті. Світовий парк газомоторних автомобілів перевищив 17 мільйонів одиниць. До 2020 року очікується його збільшення до 60 мільйонів, а попит на газ - до 200 млрд куб. м», - сказав Язєв.

За його словами, в Росії сьогодні близько 87 тис. одиниць газомоторної техніки (0,8%). Зростання газомоторного автопарку становить 26% на рік. У планах - до 2030 року збільшити його до 2,5 млн одиниць, а споживання газу для них - до 10,4 млрд куб. м до 2020 року. Використання газомоторного пального передбачається не тільки на автотранспорті, але також суднами та сільськогосподарською технікою, зазначив президент Російського газового товариства.

«У планах Євросоюзу - перевести до 2025 року до 15% автомобілів на газомоторне пальне. Цікавий досвід Швеції, яка 60% потреб газомоторних автомобілів у пальному задовольняє за рахунок біогазу. В Україні 72% тракторів і 24% автобусів працюють на природному газі», - сказав він, додавши, що в США також мають намір розширити газовий ринок за рахунок використання газу на транспорті. Водночас у США першочергова увага буде приділятися важким вантажівкам, що працюють на скрапленому природному газі, а також виробництву рідкого пального з природного газу.

«Кілька років тому вони успішно сертифікували пальне для військової авіації, у складі якого 50% рідкого пального, виробленого з вугільного метану», - сказав Язєв.

Він вважає, що потрібно врахувати досягнення науки і орієнтуватися на використання газу в гібридних автомобілях і розвивати технології «газ-в-рідину».

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» має намір розширювати свою присутність на закордонних ринках газомоторного пального.

Для підвищення ефективності реалізації стратегії «Газпрому» у сфері розвитку газомоторного ринку створено спеціалізовану компанію - ТОВ «Газпром газомоторне пальне», в якій будуть консолідовані відповідні профільні активи «Газпрому».

У «Газпромі» відзначають, що в Європі основним фактором використання газу на транспорті є введення з 2014 року стандарту Євро-6. Досі єдиним видом пального, що відповідає сучасним еколого-економічним вимогам, є природний газ. Його використання в автомобільному транспорті дозволить знизити викиди СО2 на 25% і викиди чадного газу на 80%.

Крім того, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову уряду, згідно з якою у великих містах не менше 50% громадського транспорту має бути переведено на газове пальне. Йдеться про три види пального: скраплений вуглеводневий газ, стиснений, або компримований, природний газ і скраплений природний газ.

Довідка УНІАН. Системна робота з розширення використання природного газу як газомоторного пального за кордоном за участю «Газпрому» почалася в 2008 році. Наразі на європейському ринку газомоторного пального група «Газпром» представлена ​​через компанії Gazprom Germania GmbH і Vemex.

У 2012 році Gazprom Germania GmbH збільшила кількість належних їй АГНКС, які здійснюють заправку автотранспорту компримованим природним газом (КПГ) на території Німеччини, з 2 до 6. До 2015 року планується збільшити кількість належних компанії станцій до 15 за рахунок спорудження нових АГНКС.

Компанія Vemex володіє 6 АГНКС в Чехії, 4 з яких були придбані в 2012 році. Крім того, здійснювалися поставки газу на 2 АГНКС, що належать іншим компаніям. Vemex також розраховує до 2015 року довести кількість станцій до 15.