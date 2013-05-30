«Укрзалізниця» розробляє систему диспетчерського управління електромережами

Держадміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») розробляє власну Централізовану систему диспетчерського управління режимами роботи локальних і технологічних електромереж залізниць України.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці», посилаючись на слова начальника Головного управління електрифікації та електропостачання відомства Віталія Максимчука.

«За короткий термін створено структуру диспетчерського керування режимами роботи електроустановок, що відповідає всім нормам законодавства України, підготовлено ​​необхідну нормативну документацію, і, головне, - всі дії узгоджено з енергонаглядом», - цитує прес-центр слова Максимчука.

Згідно з повідомленням прес-центру, у сфері відповідальності енергодиспетчерів на місцях залишається управління системами: підключення, відключення ліній та об'єктів напругою 0,4-150 кВт, середня ланка займеться координуванням роботи залізниці в аварійних ситуаціях і оперативним управлінням окремими важливими об'єктами, центральний апарат - збором та обробкою оперативної інформації.

«На даному етапі нам було важливо впорядкувати існуючий потік інформації і можливо, його поглибити, враховуючи всі деталі оперативної обстановки. На сьогодні ми тільки розробляємо статистику, однак не виключено, що в підсумку це допоможе скоректувати плани Головного управління електрифікації та електропостачання», - передає прес-служба слова Максимчука.

Централізована диспетчерська система, крім вирішення суто технічних завдань, необхідна залізницям, щоб працювати на оптовому ринку електроенергії, адже згідно з вимогами законодавства, кожна юридична особа, яка повноправно працює на оптовому ринку електроенергії, повинна мати власну систему диспетчерського управління, уточнюють в «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» також до 2019 року вдосконалить систему управління рухом потягів.

На базі Головного управління перевезень «Укрзалізниці» створять Головний центр управління рухом, а на базі служб перевезень залізниць України - шість регіональних центрів.