США почали розслідування щодо піратства в Україні

Брюссель. США почали розслідування проти України щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

Про це йдеться в повідомленні торгового представника США, текст якої передано УНІАН.

Згідно з повідомленням, у спеціальній доповіді 301 цього місяця Україна визначена як пріоритетна іноземна країна. Основні проблеми - використання урядом піратського програмного забезпечення, піратство в Інтернеті, а також непрозоре і нечесне адміністрування і діяльність агентств з управління авторськими і суміжними правами.

"США визначили питання, які викликають серйозну стурбованість щодо поводження України з правами інтелектуальної власності", - цитуються в повідомленні слова виконуючої обов'язки торгового представника США Міріам Шапіро.

У повідомленні наголошується, що офіс торговельного представника сподівається отримати інформацію від зацікавлених сторін з тим, щоб 18 липня провести публічні слухання з цього питання.