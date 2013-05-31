У дитячих залізницях пройдуть навчання понад 6 тис. школярів

У дитячих залізницях України влітку 2013 року пройдуть практичні навчання понад 6 тис. школярів, що займалися в спецгуртках, повідомили УНІАН у прес-центрі Держадміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, у 2012-2013 навчальному році на дитячих залізницях працювало 413 спецгуртків.

За підсумками навчання, що закінчили курс, видадуть свідоцтва, які допоможуть при працевлаштуванні в залізничній галузі.

Довідка УНІАН. Основним завданням дитячих залізниць є ознайомлення школярів із залізничними професіями, допомога у професійному визначенні з подальшим їх спрямуванням на навчання у залізничні навчальні заклади.

Сьогодні на залізницях України функціонують 8 дитячих залізниць, зокрема на Львівській - 3, Придніпровській - 2, Донецькій - 1, Південно-Західній - 1, Південній - 1.