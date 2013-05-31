Авіакомпанія МАУ з 1 червня почне виконувати рейси з Сімферополя до Франкфурта

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 1 червня почне виконувати регулярні прямі рейси за маршрутом Сімферополь-Франкфурт-Сімферополь, повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, нові прямі регулярні рейси за маршрутом Сімферополь-Франкфурт-Сімферополь виконуватимуться щосуботи.

Рейси виконуватимуться на сучасних літаках Boeing-737 з двома класами обслуговування - бізнес та економ.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у понад 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.