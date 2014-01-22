У бюджеті-2014 для Мінінфраструктури передбачено 1,57 млрд грн

У Державному бюджеті України на 2014 рік передбачено виділити Міністерству інфраструктури України 1,57 млрд грн, йдеться в Законі "Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Згідно з Законом, витрати на міністерство з основного фонду держбюджету становитимуть 1,234 млрд грн, у тому числі видатки споживання - 1,188 млрд грн, видатки розвитку - 46,398 млн грн. Зі спеціального фонду буде виділено 335,21 млн грн, в тому числі видатки споживання - 292,4 млн. грн., видатки розвитку - 42,802 млн грн.

У документі також передбачено, що апарат міністерства отримає фінансування у розмірі 45,842 млн грн. Водночас держінспекція з безпеки на наземному транспорті отримає 48,74 млн грн, а держінспекція з безпеки на морському та річковому транспорті отримає фінансування у розмірі 66,76 млн грн.

"Всі видатки будуть профінансовані із загального фонду держбюджету", - зазначається в Законі.

Крім того, «Укрзалізниця» цього року отримає фінансування у розмірі 1,071 млрд грн, державна спеціальна служба транспорту - 257,137 млн грн, державна авіаційна служба - 75,347 млн грн, і Держагентство з туризму та курортів - 5,425 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України на засіданні 16 січня без обговорення ухвалила закон про держбюджет на 2014 рік, за рішення проголосували 249 народних депутатів з 261 зареєстрованих у сесійній залі (при необхідному мінімумі в 226 голосів).