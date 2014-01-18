Acer на 30% скоротить зарплату топ-менеджерам

Топ-менеджерам тайванської корпорації Acer скоротять зарплату на 30%. Це пов'язано зі значним збитком компанії через низькі продажі її флагманських комп'ютерів, повідомляє Газета.ги з посиланням на повідомлення компанії.

У четвертому кварталі минулого року чистий збиток Acer становив 7,6 млрд тайваньських доларів ($254 млн), що виявилося набагато вище очікувань аналітиків.

«Acer визнає, що здійснювала помилки в розподілі ресурсів, поклавши зайві надії на ультрабукі і ноутбуки з сенсорною панеллю», - заявила компанія в прес-релізі.