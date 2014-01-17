"Укрзалізниця" недоотримала 424 млн грн за перевезення пільговиків

Заборгованість державних та місцевих бюджетів Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн, повідомила УНІАН прес-служба відомства.

«Минулого року залізниці України перевезли пасажирів пільгових категорій (у далекому та приміському сполученні) на суму 628,4 млн грн, компенсацій отримали лише 33% - 204,3 млн грн. Таким чином, заборгованість з державного і місцевих бюджетів залізницям України за здійснені пільгові перевезення в 2013 році склала 424,1 млн грн", - зазначає прес-служба з посиланням на звіт Головного фінансово-економічного управління «Укрзалізниці».

За даними відомства, в минулому році обласні державні адміністрації заборгували залізницям за надані послуги 235,2 млн грн, а Міністерство освіти і науки України за перевезення студентів - 136,5 млн грн. Крім того, за цей період залізниці перевезли дітей від 6 до 14 років на суму 52,4 млн грн, за що не отримали компенсацію.

Згідно з повідомленням, Південно-Західна залізниця очікує найбільшої суми відшкодування в розмірі 139,4 млн грн за перевезення пасажирів пільгових категорій, Південна залізниця - 74,7 млн грн, Львівська - майже 72 млн грн, Придніпровська - 68 млн грн, Донецька - майже 39 млн грн, Одеська - 30,6 млн грн.

“Укрзалізниця” також нагадала, що у 2012 році заборгованість за пільгові перевезення становила 358,4 млн грн, при цьому залізниці надали послуги з перевезення пільговиків на суму 572,6 млн грн. Таким чином, "Укрзалізниці" було компенсовано лише 37% від суми наданих послуг.

Як повідомляв УНІАН, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у 2013 році становили понад 6,6 млрд грн, зокрема в приміському сполученні - 3,5 млрд грн.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення пасажирів у порівнянні з 2012 роком на 0,4% - до 483,3 млн осіб.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Однак з року в рік спостерігається негативна тенденція несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій громадян, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. До того ж «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.