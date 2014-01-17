Менеджеру Yahoo! дадуть 100 млн дол. за звільнення

«Золотий парашут», який виплатять головному операційному директорові Yahoo! Енріке де Кастро за звільнення з компанії, стане одним з найбільших в історії американських корпорацій, пише Лента.ru з посиланням на Forbes.

За інформацією видання, компенсація де Кастро за відхід з Yahoo! становитиме 109 мільйонів доларів. Якщо розділити цю суму на кількість днів, які менеджер працював у компанії, вийде, близько 244 тисяч доларів за добу, включаючи вихідні дні. В Yahoo! офіційно суму виплат де Кастро не підтвердили.

У журналі наголосили, що «золотий парашут» де Кастро перевищує щорічний дохід самого високооплачуваного керівника США, глави Oracle Ларрі Еллісона. Так, у 2013 році виплати Еллісону становили близько 70 мільйонів доларів.

За даними консалтингової компанії GMI, у 2002-2012 роках золоті парашути на суму більше ста мільйонів доларів отримав тільки 21 американський топ-менеджер. Лідером за обсягом виплат став колишній керівник General Electric Джек Велш, отримав у 2001 році 417 мільйонів доларів.

Де Кастро пропрацював у Yahoo! протягом 15 місяців. Він перейшов до компанії Google у жовтні 2012 року, з ініціативи нового генерального директора Yahoo! Марісси Майєр, яка сама раніше працювала на керівних позиціях в Google. Однак, за неофіційними даними ЗМІ, де Кастро не зміг спрацюватися з Майєр, і 16 січня цього року вона оголосила про його звільнення.