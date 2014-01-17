Абонентам не обов'язково укладати письмовий договір для купівлі SIM-карти - оператор

Абонентам мобільного зв'язку не обов'язково укладати письмовий договір для купівлі SIM-карти, вважають у прес-службі компанії «Астеліт» (оператор life:).

«У частині, що стосується договірних відносин між операторами та абонентами, не прописані механізми реалізації цих відносин, тому абоненти можуть і далі продовжувати здійснювати купівлю SIM-карт на основі публічного (усного) договору», - йдеться в повідомленні.

У компанії також відзначають, що положення закону щодо регулювання доступу в інтернет повністю суперечать раніше задекларованої державної позиції, спрямованої на дерегуляцію економіки.

Як повідомляв УНІАН, депутати Верховної Ради України від 16 січня шляхом підняття рук і без обговорення ухвалили закон, що передбачає ідентифікацію абонентів та надання телекомунікаційних послуг з використанням SIM-карти на підставі укладеного договору між оператором і абонентом.

Закон також дає можливість Нацкомісії з регулювання зв'язку обмежувати доступ користувачів до ресурсів інтернету на підставі висновків експертів.

Довідка УНІАН. Акціонерами компанії «Астеліт» є Turkcell (Туреччина) - 55% і СКМ - 45%. Вийшовши у 2005 році на український ринок, оператор створив мережу мобільного зв'язку life:), що охоплює територію, на якій проживає понад 98% населення України.