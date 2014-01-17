Один з найбільших авіаперевізників світу Emirates розпочав польоти до України

Один з найбільших авіаперевізників світу, авіакомпанія Emirates (Об'єднані Арабські Емірати) розпочав регулярні щоденні польоти за маршрутом Дубай - Київ - Дубай, надаючи пасажирам можливість подорожувати першим класом, бізнес-класом і економ-класом на борту літака А340-500. Як передає кореспондент УНІАН, перший рейс авіакомпанії прийняли у міжнародному аеропорту «Бориспіль» пізно увечері 16 січня.

Як уточнив у коментарі УНІАН виконавчий віце-президент авіакомпанії Emirates Тьєррі Антінорі, авіакомпанія задоволена умовами, які надає аеропорт «Бориспіль» і розглядає Київ як базове місто в рамках освоєння українського ринку авіаперевезень. «Ми розглядаємо Україну як перспективний ринок, оскільки за нашими оцінками між Києвом та Дубаєм літає до 200 тисяч осіб. Ми можемо збільшити цей пасажиропотоком до 300 тисяч, пропонуючи українським пасажирам більше можливостей - не тільки приліт у власне Дубай, але і далі - в Індію, Індонезію, країни Південно-Східної Азії, Сейшели, Мальдіви. До того ж ми розглядаємо можливість збільшення флоту, що працює через Україну», - сказав Антінорі.

Зі свого боку представники Міністерства інфраструктури України та аеропорту «Бориспіль», також присутні на урочистій зустрічі першого рейсу авіакомпанії Emirates підкреслили, що розвиток всіх міжнародних аеропортів України є пріоритетним, і тому прихід в країну великих світових авіаперевізників є додатковим стимулом до такого розвитку.

«Для нас прихід такого крупного авіаперевізника є знаковою подією, оскільки аеропорт розширює мережу обслуговування, напрацьовує необхідний досвід. І зі свого боку готові зробити все необхідне, щоб була завантаження рейсу, і пасажири і авіакомпанія відчували себе комфортно», - зазначив заступник генерального директора міжнародного аеропорту «Бориспіль» Сергій Гомболевський.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Emirates входить в п'ятірку найбільших авіакомпаній світу, забезпечуючи польоти в 141 напрям до 80 країн (включаючи вантажні напрямки) і будучи пріоритетним замовником новітніх пасажирських лайнерів провідних виробників авіатехніки, в першу чергу Airbus і Boeing. Флот авіакомпанії нараховує 212 літаків при цьому ще 380 літаків стоять у листі замовлень. Чиста виручка авіакомпанії у 2013 році становила 622 млн дол. США, а кількість перевезених пасажирів майже 40 млн осіб. Штат співробітників Emirates становить 48 000 тис. осіб.