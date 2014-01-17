В Україні продаж імпортних вживаних авто збільшився на 14%

В Україні ринок продажу вживаних автомобілів, що формується за рахунок імпорту, за підсумками 2013 року зріс на 14% - до 113,852 тис. одиниць, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Укравтопром».

«Активізація ввезення та реєстрації вживаної автомобільної техніки наприкінці року пов'язана із запровадженням в Україні з 1 січня 2014 року екологічних стандартів Євро-4 для автомобілів. Відповідно, не дозволяється імпорт і перша реєстрація автомобілів не відповідають вимогам цих стандартів», - йдеться в повідомленні.

За даними асоціації, продажі легкових імпортних вживаних автомобілів за 12 місяців минулого року збільшилися порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 43% - до 7,785 тис. одиниць. Продажі комерційних автомобілів у зазначений період збільшилися на 13% - до 104,208 тис. штук. Також повідомляється, що продажі імпортних вживаних автобусів за 12 місяців минулого року скоротилися на 7% - до 1,859 тис. одиниць.

Водночас у грудні 2013 року продаж вживаних автомобілів скоротився порівняно з груднем 2012 року на 64% - до 4,903 тис. одиниць.

Серед легкових автомобілів у 2013 році найбільшою популярністю користувалися Renault - 1 тис. од., Volkswagen - 920 од., Audi - 747, BMW - 688, Mercedes-Benz - 661 од. Серед комерційних - Renault 20,404 тис. од., Volkswagen - 19,605 тис., Mercedes-Benz - 17 тис., Opel - 9,846 тис., Fiat - 8,827 тис. Серед автобусів лідерами продажів у 2013 році стали Mercedes-Benz - 876 од., MAN - 244 од., Neoplan - 118 од., Setra - 92 од., VanHool - 91 од.

Як повідомляв УНІАН, продаж імпортних вживаних автомобілів у 2012 році в Україні становили близько 98 тис. одиниць.

За даними асоціації «Укравтопром», продажі легкових автомобілів скоротилися за минулий рік на 9% - до 221,107 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - «ЗАЗ», «ЛАЗ», «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогодні членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.