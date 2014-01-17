В ОБСЄ стурбовані ухваленням Радою закону про обмеження доступу до Інтернету

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дунья Міятович висловила стурбованість тим, що український парламент ухвалив закон, що дозволяє обмежувати доступ користувачів до ресурсів мережі Інтернет на підставі висновків експертів.

Про це повідомляється в прес-релізі ОБСЄ, повідомляє РИА «Новости».

«Я стурбована сьогоднішнім рішенням Верховної Ради і закликаю владу України зупинити спроби обмежити свободу слова і свободу преси», - заявила Міятович.

Вона також висловила сподівання, що Президент Віктор Янукович накладе вето на ухвалений депутатами закон.

Як повідомлялося, 16 січня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів про додаткові заходи захисту безпеки громадян», згідно з яким Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, отримає право обмежувати доступ абонентів операторів телекомунікацій до ресурсів мережі інтернет, через які здійснюється поширення інформації, розповсюдження якої суперечить закону».

Цим же законом парламент зобов'язує власників SIM-карт укладати угоду з операторами.

Як повідомляв УНІАН, також цим законом, зокрема, вводиться покарання у вигляді штрафів і виправних робіт за наклеп в засобах масової інформації та в Інтернеті, відповідальність за екстремізм з можливістю позбавлення волі на строк до 3 років, відповідальність за блокування будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, з можливістю позбавлення волі до 5 років, посилюється відповідальність за порушення при проведенні мітингів та встановлюється можливість позбавлення волі до 10 років за організацію масових заворушень.

Закон спрямований на підпис Президенту.