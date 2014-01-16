Одеська залізниця за рік відремонтувала і модернізувала близько 600 км шляху

Одеська залізниця (Одеська залізниця) у 2013 році відремонтувала і модернізувала 591,9 км шляху, повідомила УНІАН прес-служба дороги.

Зокрема, Одеська залізниця провела капітальний ремонт 125,9 км колії, середній ремонт - 194 км, комплексно-оздоровчий - 161,5 км і модернізувала - 68 км на ділянках П'ятихатки - Знам'янка - Помічна - Одеса, який вважається одним з найбільш вантажонапружених напрямків в Україні.

Також, залізничники побудували 1,6 км шляху залізничного роз'їзду “12 км”, відкривши рух на новій електрифікованій залізничній лінії дільниці Чорноморська - Берегова до порту “Південний”.

Також повідомляється, що працівники колійного господарства Одеської магістралі відремонтували 89 станційних шляхів загальною протяжністю 40,9 км на станціях: Іллічівськ - Поромна, Котовськ, Христинівка, Знам'янка, Миколаїв, Одеса - Сортувальна.

Крім того, Одеська магістраль в 2013 році замінила на нові 70 комплектів стрілкових переводів, а також відремонтувала 7 інженерних споруд (мости, труби).

Як повідомляв УНІАН, залізниці за 11 місяців 2013 року модернізували 274 км шляхів і відремонтували майже 2 тис. км, зокрема капітально відремонтували 567 км, провели середній ремонт 936 км, комплексно-оздоровчий - 452 км

Одеська залізниця (Одеська залізниця) в рамках «Галузевої програми забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах на 2011-2015 роки» станом на листопад 2013 року капітально відремонтувала 14 залізничних переїздів з 15 запланованих.

Довідка УНІАН. Експлуатаційна протяжність головних залізничних шляхів України становить 21640,4 км, з них 74% - безстикові колії.

Усього на залізницях України знаходиться 19 407 інженерних споруд, зокрема 7 813 мостів, 101 автопутепровод, 44 залізничні тунелі, 10 948 водопропускних труб.

Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.