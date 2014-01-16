"Укрзалізниці" на оновлення рухомого складу необхідно близько 10 млрд грн

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") внесла пропозиції про необхідність передбачити в державному бюджеті країни близько 10 млрд грн на фінансування оновлення рухомого складу, повідомила УНІАН прес-служба відомства.

Зокрема відомство запропонувало передбачити в держбюджеті 5,934 млрд грн на закупівлю пасажирських поїздів: близько 300 купейних вагонів для курсування у міждержавному та внутрішньому сполученнях, 100 плацкартних вагонів, 52 вагонів типу СВ, 7 спеціалізованих (службово-технічних), а також 41 пасажирський вагон, який передбачає потреби людей з обмеженими фізичними можливостями.

Крім того, "Укрзалізниця" запропонувала передбачити у бюджеті понад 4,05 млрд грн на закупівлю 39 нових електропоїздів і 10 дизель-поїздів.

Водночас, згідно з проектом плану капітальних інвестицій на 2014 рік, "Укрзалізниця" планує придбати за рахунок власних і кредитних коштів, а також на умовах фінансового лізингу 59 вантажних електровозів, 1,517 тис. вантажних вагонів, 2 інспекційних поїзда, 17 одиниць колійного та іншого рухомого складу, а також 2 міжрегіональних електропоїзди виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Також повідомляється, що в рамках виконання програми оновлення локомотивного парку, «Укрзалізниця» у вересні 2013 року уклала договори фінансового лізингу на постачання 350 вантажних електровозів у парки Донецької, Львівської, Придніпровської та Одеської залізниць до 2016 року, згідно з яким заводи-виробники вже випустили 19 локомотивів. У 2014 році підприємства планують випустити 67 вантажних електровозів постійного струму і 5 - змінного.

За даними прес-служби, в минулому році "Укрзалізниця" придбала 723 вантажних піввагона, а також 9 електровозів постійного струму для Придніпровської магістралі. У 2012 році відомство придбало 204 вантажних вагони, 12 міжрегіональних поїздів, 4 електровоза, 2 дизель-поїзда і 1 рейковий автобус.

У 2011 році парк рухомого складу поповнився 460 вантажними вагонами, двома рейковими автобусами, 6 електровозами, а також одним міжрегіональним поїздом. У 2010 році було закуплено 724 вантажних вагонів, 21 пасажирський, 7 електровозів.

У прес-службі відзначають, що фінансування на оновлення рухомого складу здійснювалося за рахунок власних коштів "Укрзалізниці".

Також повідомляється, що Національним планом дій на 2013 рік було передбачено придбання 248 пасажирських вагонів вітчизняного виробництва за кошти держбюджету, проте гроші так і не були виділені.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Верховна Рада України на засіданні 16 січня без обговорення ухвалила закон про держбюджет на 2014 рік, за рішення проголосували 249 народних депутатів з 261 зареєстрованих у сесійній залі (при необхідному мінімумі в 226 голосів).

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.