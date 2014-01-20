Залізниці України у 2013 році прискорили обіг вантажних вагонів на 8,3%

Залізниці України в 2013 році прискорили обіг вантажних вагонів на під'їзних коліях промислових підприємств порівняно з 2012 роком на 8,3%, або на 2,02 години - до 22,4 годин, повідомила УНІАН прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, залізниці торік знизили середній час простою вагона під вантажними операціями на під'їзних шляхах до підприємств порівняно з 2012 роком на всіх магістралях країни. Так, середній час простою під вантажними операціями на Придніпровській залізниці зменшилась на 19,9%, або 6,28 годин, на Львівській залізниці - на 9,7%, до 1,96 годин, на Південній - на 9,6%, до 1,86 годин, на Південно-Західній - на 3,8%, до 0,93 годин. На Донецькій і Одеській залізницях цей показник також зменшився на 3,2% - до 0,82 години і до 0,58 годин відповідно.

Залізницям у 2013 році також вдалося збільшити середньодобове навантаження в порівнянні з 2012 роком на 0,1% - до 1,034 млн тонн.

Обіг навантаженого вагона становив 3,29 доби, що на 3% більше плану, а оборот вантажного вагона - 7,54 доби, що на 6,4% більше плану.

Середньодобовий робочий парк вагонів в 2013 році зріс порівняно з показником 2012 року, на 19,7% - до 114,641 тис. одиниць.

Також залізні дороги України минулого року скоротили час простою вагона на одній технічній станції порівняно з показником у 2012 році на 5,2% - до 8,7 годин. Простій транзитного вагона в навантаженому стані на одній технічній станції становив 5,9 годин.

У прес-службі зазначають, що використовувати вагони більш ефективно дозволяють такі заходи, як скорочення обороту вагонів і часу операцій навантаження-вивантаження, якісне управління вантажопотоками, своєчасне оформлення необхідних документів, а також утримання інфраструктури в належному технічному стані.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Середньодобовий пробіг локомотива у 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 3,5% - до 497 км, що на 4% більше плану.

Середньодобова продуктивність локомотивного парку в 2013 році також зросла до планового показника та показника 2012 року на 3,3% і 3,6% відповідно - до 1,424 млн. т/км брутто.

Залізниці країни у 2013 році збільшили середню технічну швидкість порівняно з показником 2012 року та планом на 1,1% - до 45,3 км/ч.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.