Збитки Донецької залізниці від пасажироперевезень за рік зросли до 923 млн грн

Збитки Донецької залізниці (ДЗ) від пасажирських перевезень у 2013 році збільшилися порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 923 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, збитки Донецької магістралі в минулому році від пасажироперевезень у приміському сполученні склали 532 млн грн, що на 2,3% більше показника 2012 року, а в дальньому - 391 млн грн, що на 0,8% більше показника 2012 року.

Також повідомляється, що з кожної вкладеної гривні у дальньому сполученні в минулому році повернулося тільки 40 копійок, а в приміському - 6,4 копійки.

За даними прес-служби, експлуатаційні витрати Донецької залізниці в 2013 році у пасажирському секторі також зросли у порівнянні з 2012 роком на 3%. Так, витрати у дальньому сполученні склали 967 млн грн, а у приміському - 568 млн грн.

Ключовими причинами збитку, за інформацією донецької залізниці, є низькі соціально-орієнтовані тарифи; високий знос рухомого складу та постійно зростаючі ціни на енергоносії, запасні частини; хронічне недоотримання компенсацій за проїзд пільгових категорій пасажирів та відсутність державних дотацій на придбання залізничного рухомого складу.

Також повідомляється, що в 2013 році Донецька залізниця перевезла понад 57,5 млн пасажирів, з них 10,3 млн - у дальньому сполученні та 47,2 млн - у приміському, відправивши 15,554 тис. поїздів далекого прямування і 62,03 тис. приміських.

Як повідомляв УНІАН, збитки Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») від пасажирських перевезень у 2013 році склали понад 6,6 млрд грн, зокрема в приміському сполученні - 3,5 млрд грн, в дальньому - понад 3 млрд грн.

"Укрзалізниця" у 2013 році недоотримала 424,1 млн грн від державних та місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Донецька залізниця в 2012 році скоротила перевезення пасажирів у дальньому сполученні в порівнянні з 2011 роком на 3,3% - до 10,056 млн осіб, а в приміському - на 1,05% - до 47,3 млн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ доводиться близько 38% від загальних обсягів вантажних перевезень залізниць України.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. При цьому «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.