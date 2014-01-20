Одеська залізниця планує економити за рахунок дизпалива

Одеська залізниця (Одеська залізниця) планує економити близько 500 тис. грн щорічно за рахунок економії дизельного палива, повідомила УНІАН прес-служба дороги.

" Нова виправочно-підбивочно-рихтувальна машина безперервної дії (динамічний подбивочный експрес-09-3Х) дозволить заощадити кошти залізниці шляхом економії дизельного палива і збільшення продуктивності на 40%", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ця машина, яка застосовується при будівництві, ремонті і поточному утриманні залізничних шляхів, покликана замінити існуючі три завдяки конкурентним технічним характеристикам. Так, витрати дизельного палива на виправлення 1 км залізничного шляху трьома машинами становлять 171,35 кг проти 100,3 кг витрат на новій машині. Відповідно, економія дизельного палива на 1 км виконання такого виду робіт становить 71,05 кг.

Отже, при плановій завантаженості машини - 500 км, економія дизельного палива за рік становитиме понад 50 тонн на суму близько 500 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Одеська залізниця планувала заощадити в 2013 році 10 млн грн завдяки впровадженню 74 рацпропозицій працівників дороги.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України

*** Виправочно-підбивочно-рихтувальна машина - колійна машина на залізничному транспорті для виправки залізничного шляху у поздовжньому і поперечному профілі та у плані (рихтування), а також для ущільнення (підбиття) баласту.