Іспанський лоукостер Vueling Airlines літатиме з Харкова до Барселони

Іспанська лоукост-авіакомпанія Vueling Airlines (Вьюлинг Ейрлайнз) з 4 червня 2014 року почне виконувати польоти з Харкова в Барселону.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.

Згідно з повідомленням, рейси будуть виконувати двічі на тиждень щосереди і щосуботи. Всі рейси будуть виконувати на середньомагістральних літаках Airbus A320.

Як повідомляв УНІАН, іспанський лоукостер Vueling Airlines з 28 травня 2013 року почав виконувати рейси з Барселони в аеропорт «Київ» (Жуляни)

Довідка УНІАН. Іспанська авіакомпанія Vueling Airlines (Вьюлинг Ейрлайнз) є дочірньою компаній відомої авіакомпанії Iberia. Vueling Airlines пропонує дешеві авіаквитки, здійснює перельоти за популярними напрямами, серед яких багато туристичних. Компанія дозволяє перевозити безкоштовно до 23 кг багажу, що дозволяють не всі лоукостери. Базується в аеропорту Ель-Прат в Барселоні.