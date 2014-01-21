«Укрзалізниця» відкрила контакт-центр з організації вантажоперевезен

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у понеділок, 20 січня, відкрила контакт-центр з організації вантажоперевезень, який удосконалить процес надання транспортних послуг для клієнтів, повідомила УНІАН прес-служба відомства.

«20 січня урочисто відкрито контакт-центр «Укрзалізниці» з організації перевезень вантажів. Завдяки новому сервісу, створеному на базі структурного підрозділу «Укрзалізниці» ДП «Український транспортно-логістичний центр», клієнти зможуть одержувати повну інформацію щодо організації перевезень вантажів в одному місці», - йдеться в повідомленні.

Ключовою метою створення цього центру є удосконалення якості послуг, що надаються, з боку «Укрзалізниці» для своїх клієнтів. Так, центр забезпечуватиме інформаційну підтримку вантажовідправників та експедиторів завдяки режиму онлайн спілкування з метою оперативного вирішення проблемних питань, що виникають у ході організації процесу вантажоперевезень.

«Будь-який користувач транспортною інфраструктурою одержить тут необхідну інформацію про вантажні перевезення. Ми розраховуємо удосконалити якість обслуговування різних учасників ринку вантажоперевезень», - цитує прес-служба першого заступника генерального директора «Укрзалізниці» Віталія Жураківського.

Також повідомляється, що цей контакт-центр надалі функціонуватиме як повноцінний національний логістичний координатор.

«На першому етапі контакт-центр зосередить свою роботу на взаємодії з вантажовідправниками та операторами, а в перспективі він стане координатором всього логістичного ланцюга, який забезпечуватиме взаємозв'язок з різними організаціями, відомствами і міністерствами», - цитує прес-служба директора «Українського транспортно-логістичного центру», на базі якого створено контакт-центр, Володимира Іващука.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) - структурний підрозділ «Укрзалізниці», який почав свою роботу з листопада 2011 року. Робота підприємства спрямована на оптимізацію вантажних перевезень в Україні, централізоване управління вагонами всіх державних вагонних компаній, вдосконалення системи надання транспортних послуг, підвищення їх якості, а також залучення додаткових вантажопотоків.

ДП «УТЛЦ» використовує в своїй роботі з клієнтом принцип «єдиного вікна» - вантажовласникові досить звернутися в центр для укладення договору, а решта всіх операцій з організації перевізного процесу відбувається дистанційно.

За два роки роботи вагонами УТЛЦ перевезено більш як 270 млн. тонн вантажів, з них - 3,3% - в імпортному сполученні, 21,4% - в експортному, 74,7% - в межах України і 0,6% - у транзитному сполученні. За цей період було укладено 1905 договорів про надання послуг між клієнтами-вантажовласниками, вагонними та операторськими компаніями з організації перевезень.





Київ. 21 січня. УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у понеділок, 20 січня, відкрила контакт-центр з організації вантажоперевезень, який удосконалить процес надання транспортних послуг для клієнтів, повідомила УНІАН прес-служба відомства.

«20 січня урочисто відкрито контакт-центр «Укрзалізниці» з організації перевезень вантажів. Завдяки новому сервісу, створеному на базі структурного підрозділу «Укрзалізниці» ДП «Український транспортно-логістичний центр», клієнти зможуть одержувати повну інформацію щодо організації перевезень вантажів в одному місці», - йдеться в повідомленні.

Ключовою метою створення цього центру є удосконалення якості послуг, що надаються, з боку «Укрзалізниці» для своїх клієнтів. Так, центр забезпечуватиме інформаційну підтримку вантажовідправників та експедиторів завдяки режиму онлайн спілкування з метою оперативного вирішення проблемних питань, що виникають у ході організації процесу вантажоперевезень.

«Будь-який користувач транспортною інфраструктурою одержить тут необхідну інформацію про вантажні перевезення. Ми розраховуємо удосконалити якість обслуговування різних учасників ринку вантажоперевезень», - цитує прес-служба першого заступника генерального директора «Укрзалізниці» Віталія Жураківського.

Також повідомляється, що цей контакт-центр надалі функціонуватиме як повноцінний національний логістичний координатор.

«На першому етапі контакт-центр зосередить свою роботу на взаємодії з вантажовідправниками та операторами, а в перспективі він стане координатором всього логістичного ланцюга, який забезпечуватиме взаємозв'язок з різними організаціями, відомствами і міністерствами», - цитує прес-служба директора «Українського транспортно-логістичного центру», на базі якого створено контакт-центр, Володимира Іващука.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) - структурний підрозділ «Укрзалізниці», який почав свою роботу з листопада 2011 року. Робота підприємства спрямована на оптимізацію вантажних перевезень в Україні, централізоване управління вагонами всіх державних вагонних компаній, вдосконалення системи надання транспортних послуг, підвищення їх якості, а також залучення додаткових вантажопотоків.

ДП «УТЛЦ» використовує в своїй роботі з клієнтом принцип «єдиного вікна» - вантажовласникові досить звернутися в центр для укладення договору, а решта всіх операцій з організації перевізного процесу відбувається дистанційно.

За два роки роботи вагонами УТЛЦ перевезено більш як 270 млн. тонн вантажів, з них - 3,3% - в імпортному сполученні, 21,4% - в експортному, 74,7% - в межах України і 0,6% - у транзитному сполученні. За цей період було укладено 1905 договорів про надання послуг між клієнтами-вантажовласниками, вагонними та операторськими компаніями з організації перевезень.