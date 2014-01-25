До 1 лютого Голубченко схвалить підвищення проїзду до 3 грн

В. о. голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко має намір до 1 лютого підписати розпорядження про підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті міста до 3 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Він сказав журналістам після завершення апаратної наради КМДА, яке проходило в Печерській райдержадміністрації.

“Я думаю, що до 1 лютого я підпишу розпорядження. Але є певна процедура легалізації. Тому потрібно з цього моменту (з моменту підписання документа - УНІАН) порахувати, скільки нам потрібно часу, щоб воно вступило в дію”, - сказав Голубченко.

Він підтвердив наміри зробити тариф на проїзд 3 грн на всі види транспорту, однак наголосив, що вартість проїзних квитків на місяць і інші терміни залишиться на попередньому рівні.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови міськдержадміністрації Михайло Костюк заявив 23 грудня, проїзд у громадському транспорті столиці подорожчає до 1,5-2 грн до 3 грн до 25 січня 2014 року.

Наприкінці листопада голова КМДА Олександр Попов (пізніше відсторонений від посади) заявляв, що проїзд у київському транспорті подорожчає з лютого.