У Херсонській області через розлив морської води ускладнено транспортне сполучення з Арабатською стрілкою.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Херсонській області, вчора, 20 січня, через сильний вітер на Азовському морі піднялася вода, внаслідок чого на автодорозі Генічеськ - Стрілецьке утворилася промоїна довжиною 10 метрів, шириною 5 метрів, висота води – близько 20 сантиметрів.

Дорогу почало перемивати між двома мостами.

Вчора о 20:00 було ухвалено рішення про перекриття руху транспортних засобів.

Електромережа й мережа водопостачання не порушені. На місці події чергував наряд ДСНС, автомобіль ЗІЛ-130, автогрейдер місцевого райавтодору з двома співробітниками та екіпаж ДАІ.

На місці також чергують рятувальники з Генічеська. На мосту протоки Тонкої для запобігання нещасним випадкам здійснюється чергування ДАІ та райавтодору. На даний момент ситуація стабілізувалася.

Станом на ранок вівторка, 21 січня, рівень води дозволяє автотранспорту переїжджати вбрід затоплену ділянку дороги. Проте в районі промоїни зберігається сильний вітер.

В Управлінні ДСНС зазначають, що останніми роками почастішали випадки перемивання морською водою автодороги Генічеськ - Стрілецьке, що призводить до припинення сполучення з населеними пунктами Арабатської стрілки. Багато хто це пов'язує з розкраданням піску у великих кількостях та знищенням берегових укріплень.