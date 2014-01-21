Донецька залізниця за рік відремонтувала близько 500 пасажирських вагонів

Донецька залізниця (ДЗ) у 2013 році відремонтувала 497 пасажирських вагонів, що практично відповідає рівню 2012 року, повідомила УНІАН прес-служба залізниці.

Зокрема, з них Донецька залізниця капітально відремонтувала 92 вагона, інші 405 - пройшли деповський ремонт.

«У 2012 році Донецька залізниця відремонтувала 504 пасажирських вагони, з них капітальним ремонтом - 107 одиниць, деповским - 397», - уточнили в прес-службі.

Крім того, минулого року працівники залізниці відремонтували різними видами поточного ремонту 603 електросекції приміських поїздів, 135 вагонів дизель-поїздів, а також капітально відремонтували 2 секції приміських електропоїздів, кожна з яких складається з двох вагонів.

Також повідомляється, що в 2013 році у вагонних депо Донецької залізниці відремонтовано 9,545 тис. вантажних вагонів парку "Укрзалізниці", у тому числі 9,164 тис. піввагонів, а також відремонтовано різними видами ремонту (деповским і капітальним) 5,330 тис. вантажних вагонів, що знаходяться у власності промислових підприємств Донбасу.

За даними прес-служби, залізничники також відремонтували різними видами поточного ремонту 1,255 тис. електровозів, 349 маневрових тепловозів, 117,5 вантажних тепловозів, а також на заводах було капітально відремонтовано 4 електровози, 9 маневрових і 2 магістральних тепловози.

"У 2013 році Донецька залізниця виконала завдання з ремонту рухомого складу", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначає, що Донецька магістраль має найпотужнішу технічну базу з ремонту різного виду рухомого складу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця, згідно з проектом плану капітальних інвестицій на 2014 рік, планує придбати 32 нових локомотива і 1665 піввагонів.

Донецька залізниця в 2013 році скоротила перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 2,2% - до 139,044 млн тонн, а також збільшила перевезення пасажирів на 0,25% - до 57,5 млн осіб.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»). Донецька магістраль обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).