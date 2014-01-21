«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила відрахування в бюджет і цільові фонди на 7,3%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в 2013 році скоротила відрахування у державний бюджет і державні цільові фонди порівняно з 2012 роком на 7,3% - до 12,7 млрд грн, повідомила УНІАН прес-служба відомства.

За даними прес-служби, зокрема, перерахування до держбюджету за вказаний період склали 3,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, залізниці країни в 2012 році перерахували до державного бюджету та цільових фондів 13,7 млрд грн.

Згідно з дослідженням Міністерства доходів і зборів, «Укрзалізниця» за підсумками 2012 року увійшла до п'ятірки найбільших корпоративних платників податків в Україні.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.