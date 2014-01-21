Південно-Західна залізниця за рік відремонтувала 743 вагони

Вагоноремонтні підприємства Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) у 2013 році відремонтували 743 пасажирських вагони, що на 1,9% більше показника 2012 року, повідомила УНІАН прес-служба залізниці.

"Протягом 2013 року на вагоноремонтних підприємствах Південно-Західної залізниці було відремонтовано 743 пасажирських вагони, що на 14 вагонів більше, ніж у 2012 році", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з них ПЗЗ капітально відремонтувала понад 210 вагонів і більше 530 пройшли деповський ремонт.

Згідно з повідомленням, залізничники відремонтували 41 СВ (спальний вагон), 296 купейних вагонів, 319 плацкартних, 55 - з місцями для сидіння, 19 вагонів РІЦ (міжнародного стандарту) для курсування в західноєвропейському сполученні і 7 вагонів спеціального призначення, а також - 4 - багажних.

За даними прес-служби, найбільша кількість вагонів була відремонтована на базі пасажирського вагонного депо станції Бахмач - 441 вагон.

Південно-Західна магістраль нагадує, що своєчасний ремонт вагонів гарантує пасажирам безпеку руху поїздів.

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця у рамках підготовки до зими модернізувала 79,9 км шляхів і відремонтувала понад 467,8 км.

ПЗЗ в 2013 році перевезла 38,618 млн пасажирів у дальньому сполученні.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.