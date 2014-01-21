На Південній залізниці за рік сталося 11 ДТП

Південна залізниця (ПЗ) у 2013 році зафіксувала 11 дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах, що на 4 випадки більше, ніж у 2012 році, повідомила УНІАН прес-служба залізниці.

Згідно з повідомленням, в результаті ДТП за вказаний період загинуло 4 особи та 6 було травмовано.

"Всі ДТП сталися з вини водіїв автотранспортних засобів через недотримання ними правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба нагадала, що у 2012 році на Південній магістралі сталося 7 ДТП, в результаті яких загинула одна людина і 5 були травмовані.

Також повідомляється, що ПЗ минулого року капітально відремонтувала 10 переїздів, а також обладнала автоматичною світлофорною сигналізацією 2 переїзди.

Прес-служба зазначає, що на переїздах систематично проводяться роботи із заміни шпал і рейок, переїзного настилу, дорожніх знаків, регулювання пристроїв автоматичної переїзної сигналізації, а також покращується освітлення переїздів, деякі з них обладнані системою відеоспостереження.

Як повідомляв УНІАН, на залізницях України у 2013 році кількість ДТП на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, в результаті чого загинули 23 людини і 27 були травмовані.

Більшість випадків ДТП на залізничних коліях та переїздах минулого року відбулося на Львівській та Південно-Західній магістралі - 24 та 22 випадки відповідно. Одеська залізниця зафіксувала 16 випадків, Донецька - 13, Придніпровська - 7.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить більше 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.