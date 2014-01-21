Кількість випадків незаконного втручання в роботу Південної залізниці зросла на 53%

19:56, 21 січня 2014
Транспорт/Звя'зок
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В 2013 году значительно участились случаи несанкционированного вмешательства в деятельность ЮЖД

Південна залізниця (ПЗ) у 2013 році зафіксувала 29 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб в роботу залізничного транспорту, що майже на 53% більше показників 2012 року, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

"У 2013 році значно почастішали випадки несанкціонованого втручання в діяльність ПЗ. Так, протягом 2013 року зареєстровано 29 таких випадків. Це майже на 53% перевищує показники 2012 року і на 93% - 2011 року. Всього в результаті дій сторонніх осіб було затримано 72 поїзда на 56 годин", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначає, що було зафіксовано крадіжки елементів рухомого складу - 6 випадків, що призвело до зупинки поїздів більш ніж на 30 хвилин, один випадок розкрадання вантажу з вагонів, а також 10 випадків - повідомлення про встановлення вибухового пристрою на вокзалах та поїздах. При цьому прес-служба магістралі підкреслює, що повідомлення такого роду після проведення ряду перевірок виявилися помилковими. Водночас було зафіксовано 4 випадки виявлення вибухівки на інфраструктурних об'єктах.

Також повідомляється, що було зафіксовано 2 випадки наїзду поїзда на сторонні предмети на колії.

Прес-служба нагадала, що незаконне посягання на майно залізниць може призвести до виникнення аварійних ситуацій, що загрожують безпеці руху поїздів, за що передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у 2013 році кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, у результаті чого загинули 23 людини і 27 були травмовані.

Південна залізниця за 11 місяців 2013 року попередила 67 крадіжок вантажів і майна на 77,934 тис. грн.

Довідка УНІАН. У відповідності зі статтею 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пошкодження залізничної колії, захисних лісонасаджень, снігозахисних загороджень та інших колійних об'єктів, споруд і пристроїв сигналізації та зв'язку тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів і на посадових осіб - від двадцяти до шістдесяти неоподаткованих мінімумів доходів.

Підкладання на залізничні колії предметів, що можуть спричинити порушення руху поїздів, тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до сорока неоподаткованих мінімумів доходів.

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