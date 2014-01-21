Lenovo має намір купити підрозділ IBM з виробництва серверів

Китайська комп'ютерна компанія Lenovo Group Ltd має намір купити підрозділ корпорації IBM, що спеціалізується на виробництві бюджетних серверів, повідомляє Reuters з посиланням на близькі до компанії джерела.

Згідно з повідомленням, укладення угоди дозволить Lenovo диверсифікувати свій бізнес на тлі скорочення ринку персональних комп'ютерів.

Компанії почали вести переговори про продаж бізнесу в минулому році, проте раніше не змогли зійтися в ціні.

Корпорація IBM сподівалася отримати за свій підрозділ суму від 4 млрд дол. до 6 млрд дол., тоді як Lenovo був готовий запропонувати 2,5 млрд дол.

На сьогодні аналітики оцінюють приблизну вартість серверного бізнесу IBM у суму від 2,5 до 3 млрд дол.

За даними видання, якщо компанії домовляться, угода стане найбільшою в китайському IT-секторі за всю історію.

Довідка УНІАН. Lenovo - один із найбільших світових виробників персональних комп'ютерів. Компанія зареєстрована в Сінгапурі, штаб-квартира розташована в Перчейзе (штат Нью-Йорк, США), а основні операційні офіси - в Пекіні (КНР). Число співробітників становить близько 27 тис. осіб.

IBM - транснаціональна корпорація зі штаб-квартирою в Армонку (штат Нью-Йорк, США). Компанія є одним з найбільших у світі виробників і постачальників апаратного і програмного забезпечення, а також IT-сервісів і консалтингових послуг.