У московському метро аптечні і газетні кіоски перероблять в оглядові кімнати

У московській підземці не можна буде купити газету або ліки, але зате з'являться оглядові кімнати У Московському метро не можна буде купити газету або ліки, але зате на 46 станціях з'являться оглядові кімнати з рентгенівськими установками, пишуть "Известия".

Московська підземка вже уклала договір з трьома компаніями на постачання обладнання для кімнат огляду. Фірми «Діагностика-М» і «Медрентех» нададуть метро рентгенівські установки неконвейерного і конвеєрного типу, а «Сучасні наукомісткі технології» - стаціонарні рамкові металодетектори. Крім того, ТОВ НВП «Екотест ЛТД» вже поставило в підземку перші 40 вибухозахисних контейнерів - пілотні бокси поставлять на привокзальних станціях.

У цілях забезпечення антитерористичної захищеності столичний метрополітен розірвав договір оренди з ТОВ «Буфет Метро» - компанією, яка відкрила десятки точок швидкого харчування на станціях і переходах між ними. На звільнених від кіосків площах буде розміщено технологічне обладнання, в тому числі доглядові зони.