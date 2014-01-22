Львівська залізниця за рік відремонтувала більш як 150 км колій

Львівська залізниця (ЛЗ) в 2013 році модернізувала і відремонтувала 150,47 кілометрів залізничних колій, повідомили УНІАН в прес-службі дороги.

Зокрема, в 2013 році залізничники модернізували 9,97 км колій, капітально відремонтували 69,2 км, а також провели середній ремонт 71,3 км колій.

Крім того, Львівська магістраль замінила 38 комплектів стрілочних переведень і відремонтувала ще 80.

Разом з тим, торік колійники капітально відремонтували 15 залізничних переїздів, а два переїзди обладнали автоматичною світлофорною звуковою сигналізацією.

За даними прес-служби, Львівська залізниця в 2013 році скоротила на 10% кількість ділянок тимчасового відновлення безстикової колії, наявність яких впливає на плавність руху поїздів, зменшила кількість попереджень про обмеження швидкості руху - на 53 попередження порівняно з показником 2012 року, а також суттєво скоротила протяжність кілометрів залізничних колій, що вимагають ремонту, - на 65,4 км порівняно з відповідним показником 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в 2014 році модернізувати і відремонтувати більш 1,1 тисячі кілометрів залізничних колій.

Довідка УНІАН. Експлуатаційна протяжність головних залізничних колій України становить 21640,4 км, з них 74 % - безстикові колії.

Загалом на залізницях України розташовані 19 407 інженерних споруд, з яких 7 813 мостів, 101 автошляхопровід, 44 залізничних тунелі, 10 948 водопропускних труб.

Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь. На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.