Південна залізниця недоотримала понад 45 млн грн за перевезення пільговиків

Південна залізниця (ПЗ) у 2013 році недоотримала 45,617 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у далекому і приміському секторах, повідомила УНІАН прес-служба дороги.

Згідно з повідомленням, минулого року Південна залізниця перевезла пасажирів пільгових категорій на суму 68,596 млн грн, а компенсацій отримала 22,979 млн грн - 33,5% від суми наданих послуг.

Найбільші компенсації з семи областей, на території яких Південна магістраль забезпечує транспортне обслуговування, залізниця отримує в Кіровоградській (74,5%), Полтавській (71,6%) та Сумській (66,3%) областях.

Прес-служба наголошує, що складною залишається ситуація з відшкодуванням збитків у Харківській області, в межах якої здійснюється перевезення понад 74% від загальної кількості пасажирів пільгових категорій в цілому по магістралі. Так, в 2013 році ПЗ в межах Харківської області перевезла пільговиків на суму 49,930 млн грн, а отримала компенсацію 10,038 млн грн - 20,1% від суми наданих послуг.

Прес-служба нагадує, що ситуація з відшкодуванням збитків Південної магістралі за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій з року в рік залишається стабільно важким. Так, у 2011 році було відшкодовано лише 30,6%, в 2012 - 40,6%, в 2013 - 33,5% від суми наданих послуг.

Дані щодо перевезень пасажирів у 2013 році ПЗ не вказує.

Як повідомляв УНІАН, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у 2013 році склали понад 6,6 млрд грн, у тому числі в приміському сполученні - 3,5 млрд грн.

Заборгованість державних та місцевих бюджетів «Укрзалізниці» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення пасажирів у порівнянні з 2012 роком на 0,4% - до 483,3 млн осіб.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Однак з року в рік спостерігається негативна тенденція несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій громадян, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. При цьому «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.