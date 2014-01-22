Залізниці України цілодобово прибирають сніг через погіршення погоди

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") у зв'язку з несприятливими погодними умовами на залізницях України організувала цілодобову роботу зі своєчасного прибирання снігу на колії та на об'єктах залізничної інфраструктури, а також з утворенням ожеледі на контактній мережі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на головне управління колійного господарства відомства.

"Роботи по снегоуборке, очищення колій і стрілочних переводів тривають цілодобово. Залізничники вживають усіх можливих заходів для забезпечення безперебійних і безпечних перевезень пасажирів та вантажів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за останню добу на залізних дорогах працювало 13 снігоочисних колійних машин, які вивезли 9450 куб. м снігу, виконавши 27 рейсів.

Крім того, 6,662 тис. працівників колійного господарства очистили від снігу 57 під'їзних колій на станціях та 6,325 тис. стрілочних переводів.

Як повідомили в прес-службі з посиланням на дані Гідрометцентру України, за останню добу найбільша кількість снігу випало на території Південно-Західної залізниці. Зокрема, поблизу ст. Жмеринка висота сніжного покриву досягла 19 см, у містах Хмельницький та Чернігів - 17 см, в Олевську - 18 см, в Овручі - 16 див. Такого ж рівня - 16 см - висота снігового покриву була зафіксована і на території Одеської магістралі в місті Вознесенськ.

За даними головного колійного господарства "Укрзалізниці", якими володіє прес-служба, за минулу добу дорожні снігоочисні машини працювали на станціях Козятин, Вінниця, Жмеринка, Хмельницький ПЗЗ; Харків-Пасажирський, Основа, Максимівка, Люботин, Куп'янськ-Сортувальний Південної залізниці, а також на станції Вапнярка Одеської залізниці.

Разом з тим, залізниці країни в цей період організували постійну роботу по боротьбі з утворенням ожеледі на пристроях електропостачання. Так, за даними головного управління електрифікації та електропостачання "Укрзалізниці", за останню добу на ділянках, де утворився ожеледь, працювали дві спеціальні техніки по оббивці ожеледиці, два електровоза з вібропантографами і пневмобарабанами, шість тепловозів з пневмобарабанами, а також застосовувалися схеми плавки ожеледі та профподогрева.

Також повідомляється, що вищезазначені види робіт в основному проводилися на Придніпровській і Одеській залізницях, де було задіяно 75 осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця» заявляла про підготовку вокзалів та вокзальних комплексів у всіх регіонах України до роботи в зимовий період.

Довідка УНІАН. В структурних підрозділах колійного господарства "Укрзалізниці" до роботи в зимовий період підготовлено 124 одиниці снігоочисної техніки та 105 одиниць снігоприбиральної техніки.

До роботи в зимовий період в господарствах електропостачання підготовлено 218 механізмів по оббивці ожеледиці, 76 од. пневмобарабанов на електровозах, 113 од. пневмобарабанов на тепловозах, 588 схем плавки ожеледі та профподогрева.