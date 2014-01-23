Одеська залізниця в 2013 році відремонтувала 31 переїзд

Одеська залізниця (ОЗ) в рамках «Галузевої програми забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах на 2011-2015 роки» минулого року відремонтувала 31 залізничний переїзд, з них капітально відремонтувала 18, повідомила УНІАН прес-служба залізниці.

Згідно з повідомленням, на 31 переїзді замінили настили старого типу на настили зі збірного залізобетону, а на двох переїздах - була покращена видимість.

Водночас, Одеська магістраль обладнала переїзди з автобусним рухом пристроями переїзної сигналізації на 3 км під'їзного шляху Княжева - Соколівка та шляхи №12 станції Кавуни. Також Одеська залізниця закрила чотири переїзди.

Прес-служба підкреслює, що Одеська залізниця вкладає значні кошти у ремонт та модернізацію переїздів для створення безпечних умов водіям автотранспортних засобів при перетині цих ділянок.

Як повідомляв УНІАН, Одеська залізниця станом на листопад 2013 року капітально відремонтувала 14 залізничних переїздів.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплекси перетину шляхів.

Довідка УНІАН. На балансі Одеської залізниці експлуатується 733 переїзди, з них 381 перетинають автобусні маршрути. 194 переїзди обслуговуються черговим працівниками, 56 таких переїздів обладнано шлагбаумами для перекриття автодоріг на всю ширину проїжджої частини. З 539 переїздів без чергового - 432 обладнані пристроями переїзної сигналізації.

В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. Зокрема, обладнаних автоматичною переїзною сигналізацією - 4168, переїздів з черговим - 1497, переїздів з черговим, які також обладнані автоматичною переїзною сигналізацією, - 1468.