Кількість ДТП на Донецькій залізниці збільшилася на 60%

Донецька залізниця (ДЗ) у 2013 році зафіксувала 13 випадків дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах, що на 5 випадків (на 62,5%) більше, ніж у 2012 році, повідомила УНІАН прес-служба залізниці.

Згідно з повідомленням, у 12 випадках транспортні засоби були збиті поїздами, в одному - автомобіль в'їхав в бік складу.

Крім того, в ДТП за вказаний період загинули 4 людини і 9 були травмовані, а в 2012 році був зафіксований тільки один смертельний випадок.

«Всі випадки ДТП сталися за участю особистих транспортних засобів, вини Донецької залізниці, згідно з спільним ДАІ, немає», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає прес-служба, найбільша кількість ДТП (10 випадків) сталося на переїздах, обладнаних сигналізацією без чергового, через порушення правил дорожнього руху водіями автотранспортних засобів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у 2013 році кількість дорожньо-транспортних пригод на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, в результаті яких загинули 23 людини і 27 були травмовані.

Більшість випадків ДТП на залізничних коліях та переїздах минулого року відбулося на Львівській та Південно-Західній магістралі - 24 та 22 випадки відповідно. Одеська залізниця зафіксувала 16 випадків, Південна - 11, Придніпровська - 7.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом України № 4950 - VI «ПРО внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил руху через залізничні переїзди та перевезення пасажирів автомобільним транспортом», штрафи за в'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонено, становлять до 50-70 неоподатковуваних мінімумів (850-1190 гривень) з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.

За це ж правопорушення водій може бути позбавлений права керування автомобілем на термін від 6 місяців до 1 року або заарештований на 7-10 діб. Для перевізників покарання - позбавлення водійських прав на термін від 1 до 3 років або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплачуваним вилученням транспортного засобу чи без.

В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. Зокрема, обладнаних автоматичною переїзною сигналізацією - 4168, переїздів з черговим - 1497, переїздів з черговим, які також обладнані автоматичною переїзною сигналізацією, - 1468.