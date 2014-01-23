«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди до місця проведення зимових Олімпійських ігор

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з метою задоволення попиту на пасажирські перевезення в період проведення XXII Олімпійських зимових ігор 2014 у місті Сочі (Росія) призначила додаткові рейси поїзда № 18/17 за маршрутом Київ - Адлер у період з 24 січня по 23 лютого 2014 року, за винятком 15 лютого, повідомила УНІАН прес-служба відомства.

«Укрзалізниця змінила періодичність курсування поїзда № 18/17 Київ - Адлер. Так, з 24 січня по 23 лютого 2014 року потяг відправлятиметься з Києва щодня (крім 15 лютого)», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, вищезазначений поїзд відправлятиметься з Києва о 15:07 і прибувати в Сочі наступного дня о 22:42.

Після завершення Олімпійських зимових ігор поїзд № 18/17 Київ - Адлер курсуватиме за діючим графіком - через день.

За даними прес-служби, в цілому перевезення пасажирів з України до місця проведення зимових Олімпійських ігор в Сочі забезпечуватимуть три пари поїздів.

«Крім вищезгаданого потягу, жителі України зможуть скористатися поїздами формуванням залізниць країн-сусідів. Зокрема, поїзд № 23/24 Москва - Адлер з 25 січня по 21 лютого курсуватиме щодня. Також до послуг наших громадян поїзд № 302/301 Мінськ - Адлер, який відправлятиметься з Мінська з 22 січня по 20 лютого 2014 року через день по парних числах», - уточнюють у прес-службі.

Також повідомляється, що продаж квитків на поїзди залізниць інших країн, які проходять через територію України, відкривається після того, як поїзд перетне кордон з Україною.

Прес-служба наголошує, що при значному збільшенні пасажиропотоку з України в Сочі, «Укрзалізниця» готова розглянути можливість призначення додаткових поїздів.

Нагадаємо, ХХІІ зимові Олімпійські ігри пройдуть з 7 по 23 лютого 2014 року в місті Сочі (Росія).