Придніпровська залізниця недоотримала 25 млн грн за перевезення пільговиків

Придніпровська залізниця (ПЗ) у 2013 році недоотримала 25,559 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, минулого року Придніпровська залізниця перевезла 6,809 млн пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні, (на 1,4% більше, ніж у 2012 році) на суму 59,075 млн грн, при цьому отримала 33,516 млн грн компенсації - на 7,4% менше, ніж у 2012 році, або 56,7% від суми наданих послуг.

Прес-служба підкреслює, що хронічна заборгованість за перевезення пільговиків ускладнює темпи підвищення якості послуг для пасажирів і оновлення рухомого складу.

Як повідомляв УНІАН, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у 2013 році склали понад 6,6 млрд грн, у тому числі в приміському сполученні - 3,5 млрд грн.

Заборгованість державних та місцевих бюджетів «Укрзалізниці» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Придніпровська залізниця у 2013 році перевезла у дальньому сполученні 21,670 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Однак з року в рік спостерігається негативна тенденція несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій громадян, що істотно погіршує фінансовий стан галузі.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. При цьому «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.