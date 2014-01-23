Українські авіакомпанії за рік перевезли 8,1 млн осіб

Українські авіакомпанії у 2013 році перевезли 8,1 млн осіб, що відповідає рівню 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державіаслужби.

Згідно з повідомленням, авіаперевезення пасажирів на міжнародних рейсах збільшилися на 1,1% - до 6,897 млн пасажирів, при цьому на регулярних рейсах перевезення скоротилися на 6,6% - до 4,385 млн осіб.

Крім того, перевезення вантажів та пошти скоротився на 19,1% - до 99,2 тис. тонн.

За даними Державіаслужби, у 2013 році українські авіакомпанії скоротили кількість виконаних рейсів на 9,5% - до 96 тис. З них в міжнародному напрямку - 71,6 тис. рейсів.

Протягом 2013 року на ринку пасажирських авіаперевезень працювало 40 авіакомпаній, серед яких 33 - вітчизняні. Лідерами, за підсумками 2013 року стали «Міжнародні авіалінії України», зростання пасажиропотоку якої становило 69,5%, «Візз Ейр Україна» - зростання на 58,1%, «Ютейр-Україна» - збільшення пасажиропотоку в 2,3 рази, і «Роза Вітрів», незважаючи на скорочення пасажиропотоку - на 15,6%.

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Як повідомляв УНІАН, авіакомпанії України у 2012 році збільшили пасажирські перевезення на 8% - до 8,1 млн пасажирів. Перевезення вантажів авіаційним транспортом України за підсумками 2012 року зросли на 24,7% у порівнянні з 2011 роком - до 0,1 млн тонн.