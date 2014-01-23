Залізниці продовжують цілодобове прибирання снігу

Залізниці країни в зв'язку з погіршенням погодних умов продовжують цілодобово прибирати сніг на коліях та на об'єктах залізничної інфраструктури, а також запобігати утворенню ожеледі на пристроях електропостачання, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»).

«З метою забезпечення безперебійного перевезення пасажирів і вантажів навіть у складних погодних умовах на залізницях України цілодобово тривають роботи з прибирання снігу, очищення від нього колій і стрілочних переводів, а також боротьба з налипанням снігу на контактній мережі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в прес-службі з посиланням на дані головного управління колійного господарства «Укрзалізниці», за минулу добу на залізницях працювало 25 одиниць снігоприбиральної спецтехніки, які вивезли 19860 куб. м снігу, виконавши 57 рейсів.

Крім того, 9,829 тис. працівників колійного господарства очистили від снігу 110 під'їзних колій на станціях та 12,549 тис. стрілочних переводів.

Також повідомляється, що за вказаний час найбільша кількість снігу випала на території Південно-Західної залізниці. Зокрема на станції Хутір Михайлівський висота сніжного покриву досягла 22 см. Дорожні снігоочисні машини цілодобово працювали на станціях і перегонах п'яти залізниць - Придніпровської, Південної, Південно-Західної, Львівської та Одеської.

Водночас, залізниці продовжують боротися з утворенням ожеледі на пристроях електропостачання. За інформацією головного управління електрифікації та електропостачання відомства, за останню добу на ділянках, де утворилася ожеледь, працювало 14 одиниць спеціальної техніки з оббивання ожеледі, 4 тепловози з пневмобарабанами, а також застосовувалися схеми плавки ожеледі та профподогрева.

Також повідомляється, що вищезазначені види робіт проводилися на Донецькій та Одеській залізницях, де було задіяно 85 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня на залізницях працювало 13 снігоочисних колійних машин, які вивезли 9450 куб. м снігу, виконавши 27 рейсів. Крім того, 6,662 тис. працівників колійного господарства очистили від снігу 57 під'їзних колій на станціях та 6,325 тис. стрілочних переводів.

Раніше "Укрзалізниця» заявляла про підготовку вокзалів та вокзальних комплексів у всіх регіонах України до роботи в зимовий період.

Довідка УНІАН. В структурних підрозділах колійного господарства "Укрзалізниці" до роботи в зимовий період підготовлено 124 одиниці снігоочисної техніки та 105 одиниць снігоприбиральної техніки.

До роботи в зимовий період в господарствах електропостачання підготовлено 218 механізмів з оббивання ожеледі, 76 од. пневмобарабанов на електровозах, 113 од. пневмобарабанов на тепловозах, 588 схем плавки ожеледі та профпідігріву.

«Укрзалізниця» також підготувала до зими стрілочні переводи: 637 відремонтувала середнім ремонтом, 342 замінила на придатні до використання, 211 - на нові. Крім того, 22,3 тис. стрілочних переводів обладнані електроопаленням та 14,3 тис. - системою пневмообдуву. Для забезпечення цих систем на залізницях працюють 267 компресорних станцій.