На Донецькій залізниці збільшився невиробничий травматизм

На станціях та перегонах Донецької залізниці (ДЗ) у 2013 році через порушення правил безпеки на залізничному транспорті рівень невиробничого травматизму збільшився порівняно з 2012 роком на 26,7% - до 133 випадків, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, минулого року збільшилась кількість травм із смертельним наслідком порівняно з 2012 роком на 20% - до 76 випадків з 63.

Прес-служба відзначає, що більшість травмованих становили чоловіки - 89 осіб, 51 з них загинув. Також серед травмованих було п'ятеро дітей, у тому числі один загинув.

За даними прес-служби, 56% таких випадків сталися в денний час доби в основному на найбільш вантажонапружених станціях і ділянках обслуговування дистанцій колії Ясинуватської і Краснолиманської дирекцій залізничних перевезень.

Також повідомляється, що 75 невиробничих травм сталося під час ходіння людей коліями і 18 - під час проходження колій у невстановлених місцях.

Порушення правил безпеки на залізничних об'єктах тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, і в цьому зв'язку за ходіння залізничнихми коліями у невстановлених місцях на донецькій залізниці затримали 451 людини, 424 з яких були оштрафовані на 14,42 тис. грн.

Також повідомляється, що в якості профілактики травматизму відповідні структурні підрозділи регулярно проводять роз'яснювальну роботу серед населення щодо «Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України». Ці правила також розміщені у вагонах пасажирських і приміських поїздів.

Прес-служба нагадує, що переходити колію можна тільки у встановлених місцях, користуючись при цьому пішохідними мостами, тунелями та переїздами. На станціях, де мости і тунелі немає, громадяни повинні переходити колії по настилах, попередньо переконавшись у відсутності потяга або локомотива.

Як повідомляв УНІАН, кількість ДТП на Донецькій залізниці в 2013 році збільшилася в порівнянні з 2012 роком на 62,5% - до 13 випадків.

Донецька залізниця у 2013 році збільшила перевезення пасажирів порівняно з 2012 роком на 0,25% - до 57,5 млн осіб.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку Донецька доводиться близько 38% від загальних обсягів вантажних перевезень залізниць України.