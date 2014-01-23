Донецька залізниця за рік недоотримала 38,5 млн грн за перевезення пільговиків

Донецька залізниця (ДЗ) у 2013 році недоотримала 38,493 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у далекому і приміському секторах, повідомила УНІАН прес-служба дороги.

Згідно з повідомленням, минулого року Донецька залізниця перевезла 5,773 млн пасажирів пільгових категорій, з них 989,775 тис. осіб у далекому сполученні та 4,783 млн - у приміському сполученні на суму 59,954 млн грн, а компенсацій отримала понад 21 млн грн - 35% від суми наданих послуг.

За даними прес-служби, заборгованість Донецької та Луганської держадміністрацій за 2013 рік становила 18,675 млн грн і 2,137 млн грн, відповідно.

Також повідомляється, що Донецька залізниця недоотримала 12,106 млн грн за перевезення студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів у дальньому сполученні.

Крім того, згідно з повідомленням, Донецька очікує відшкодування витрат у розмірі 5,572 млн грн за перевезення дітей віком від 6 до 14 років, компенсація за перевезення яких не здійснювалася багато років.

«При цьому Донецька залізниця була і залишається справним платником податків, надійним і безвідмовним партнером у наданні транспортних послуг для усіх категорій громадян за заниженими соціально-орієнтованим тарифами», - відзначають в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, збитки Донецької залізниці від пасажирських перевезень у 2013 році збільшилися порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 923 млн грн.

У 2013 році Донецька залізниця перевезла понад 57,5 млн пасажирів, з них 10,3 млн - у дальньому сполученні та 47,2 млн - у приміському, відправивши 15,554 тис. поїздів далекого прямування і 62,03 тис. приміських.

"Укрзалізниця" у 2013 році недоотримала 424,1 млн грн від державних та місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом, у відповідності із законодавством України, здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Однак з року в рік спостерігається негативна тенденція несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій громадян, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДОНЕЦЬКА доводиться близько 38% від загальних обсягів вантажних перевезень залізниць України.