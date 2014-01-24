Доходи залізниць за рік скоротилися до 51,9 млрд грн

Доходи залізниць України від звичайної діяльності в 2013 році скоротилися на 7,8% — до 51,9 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці").

«За минулий рік залізниці України отримали на 3,5 млрд грн менше доходів від звичайної діяльності, ніж було заплановано, і на 4,4 млрд грн менше, ніж у 2012 році», - йдеться в повідомленні.

За даними «Укрзалізниці», середньомісячна заробітна плата залізничників на кінець 2013 року збільшилася порівняно з 2012 роком на 5,7% - до 3,973 тис. грн.

Прес-служба підкреслює, що загальний фінансовий результат роботи залізниць України за минулий рік позитивний.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в 2013 році скоротила відрахування до державного бюджету та державних цільових фондів порівняно з 2012 роком на 7,3% - до 12,7 млрд грн, із них перерахування до держбюджету становили 3,8 млрд грн.

Згідно з дослідженням Міністерства доходів і зборів, «Укрзалізниця» за підсумками 2012 року ввійшла до п'ятірки найбільших корпоративних платників податків в Україні.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в 2013 році скоротила перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн і перевезення пасажирів - на 0,4% - до 483,3 млн осіб.

Вантажооборот у 2013 році становив 224,4 млрд т/км, що на 5,6% менше показника 2012 року, а пасажирооборот - 49 млрд пас./км, що на 0,4% менше 2012 року.

Доходи залізниць України від звичайної діяльності за підсумками 2012 року, за попередніми даними, скоротилися на 0,9 млрд грн — до 56,2 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.

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