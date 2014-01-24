«Укрзалізниця» за добу задіяла 31 одиницю снігоочисної техніки

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 23 січня задіяла для розчищення снігу на коліях та об'єктах залізничної інфраструктури 31 одиницю снігоочисної колійної техніки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі з посиланням на дані Головного управління колійного господарства відомства.

Згідно з повідомленням, за минулу добу на залізницях працювала 31 одиниця снігоприбиральної спецтехніки, яка вивезла 18695 куб. м снігу, виконавши 65 рейсів.

Крім того, 5,618 тис. працівників колійного господарства очистили від снігу 145 під'їзних колій на станціях та 7,185 тис. стрілочних переводів.

«Залізничники забезпечують безперебійний рух поїздів у період зимової негоди», - підкреслили в прес-службі.

Також повідомляється, що за вказаний час найбільша кількість снігу випала на території Південної та Південно-Західної залізниць. Зокрема, на станції Сянки Львівської залізниці висота снігового покриву досягла 50 см, Хутір-Михайлівський - 24 см, Коростень і Жмеринка Південно-Західної залізниці - 15 см, Харків Південної магістралі - 16 см, П'ятихатки Придніпровської залізниці - 15 см, Вапнярка Одеської залізниці - 15 див.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня на залізниці працювало 13 снігоочисних колійних машин, які вивезли 9450 куб. м снігу, виконавши 27 рейсів.

22 січня на залізниці працювало 25 одиниць снігоприбиральної спецтехніки, які вивезли 19860 куб. м снігу, виконавши 57 рейсів.

Раніше "Укрзалізниця» заявляла про підготовку вокзалів та вокзальних комплексів у всіх регіонах України до роботи в зимовий період.

Довідка УНІАН. У структурних підрозділах колійного господарства "Укрзалізниці" до роботи в зимовий період підготовлено 124 одиниці снігоочисної техніки та 105 одиниць снігоприбиральної техніки.

До роботи в зимовий період в господарствах електропостачання підготовлено 218 механізмів з оббивки ожеледиці, 76 од. пневмобарабанів на електровозах, 113 од. пневмобарабанів на тепловозах, 588 схем плавки ожеледі та профпідогріву.

«Укрзалізниця» також підготувала до зими стрілочні переводи: 637 відремонтувала середнім ремонтом, 342 замінила на придатні до використання, 211 - на нові. Крім того, 22,3 тис. стрілочних переводів обладнано електроопаленням та 14,3 тис. - системою пневмообдуву. Для забезпечення цих систем на залізницях працюють 267 компресорних станцій.