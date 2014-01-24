«Укрзалізниця» за добу задіяла 31 одиницю снігоочисної техніки

13:22, 24 січня 2014
Транспорт/Звя'зок
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За минулу добу найбільша кількість снігу випала на території Південної та Південно-Західної залізниць.

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Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 23 січня задіяла для розчищення снігу на коліях та об'єктах залізничної інфраструктури 31 одиницю снігоочисної колійної техніки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі з посиланням на дані Головного управління колійного господарства відомства.

Згідно з повідомленням, за минулу добу на залізницях працювала 31 одиниця снігоприбиральної спецтехніки, яка вивезла 18695 куб. м снігу, виконавши 65 рейсів.

Крім того, 5,618 тис. працівників колійного господарства очистили від снігу 145 під'їзних колій на станціях та 7,185 тис. стрілочних переводів.

«Залізничники забезпечують безперебійний рух поїздів у період зимової негоди», - підкреслили в прес-службі.

Також повідомляється, що за вказаний час найбільша кількість снігу випала на території Південної та Південно-Західної залізниць. Зокрема, на станції Сянки Львівської залізниці висота снігового покриву досягла 50 см, Хутір-Михайлівський - 24 см, Коростень і Жмеринка Південно-Західної залізниці - 15 см, Харків Південної магістралі - 16 см, П'ятихатки Придніпровської залізниці - 15 см, Вапнярка Одеської залізниці - 15 див.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня на залізниці працювало 13 снігоочисних колійних машин, які вивезли 9450 куб. м снігу, виконавши 27 рейсів.

22 січня на залізниці працювало 25 одиниць снігоприбиральної спецтехніки, які вивезли 19860 куб. м снігу, виконавши 57 рейсів.

Раніше "Укрзалізниця» заявляла про підготовку вокзалів та вокзальних комплексів у всіх регіонах України до роботи в зимовий період.

Довідка УНІАН. У структурних підрозділах колійного господарства "Укрзалізниці" до роботи в зимовий період підготовлено 124 одиниці снігоочисної техніки та 105 одиниць снігоприбиральної техніки.

До роботи в зимовий період в господарствах електропостачання підготовлено 218 механізмів з оббивки ожеледиці, 76 од. пневмобарабанів на електровозах, 113 од. пневмобарабанів на тепловозах, 588 схем плавки ожеледі та профпідогріву.

«Укрзалізниця» також підготувала до зими стрілочні переводи: 637 відремонтувала середнім ремонтом, 342 замінила на придатні до використання, 211 - на нові. Крім того, 22,3 тис. стрілочних переводів обладнано електроопаленням та 14,3 тис. - системою пневмообдуву. Для забезпечення цих систем на залізницях працюють 267 компресорних станцій.

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