Кількість випадків псування та розкрадання майна на Придніпровській залізниці зросла на 46%

Придніпровська залізниця (ПЗ) у 2013 році зафіксувала 54 випадки розкрадання, псування і розукомплектації елементів приміського рухомого складу на суму 85,5 тис. грн, що на 45,95% більше, ніж у 2012 році, повідомила УНІАН прес-служба дороги.

«За 2013 рік кількість випадків псування та розукомплектування приміського рухомого складу на Придніпровській залізниці збільшилася на 45,9% (54 випадки проти 37 - у 2012 році), що відповідно спричинило збільшення збитків з урахуванням відновлення з 68,9 тис. грн до 85,5 тис. грн (+24,1%)», - йдеться в повідомленні.

За фактом несанкціонованого втручання сторонніх осіб у діяльність магістралі Придніпровської залізниці у приміському сполученні правоохоронні органи порушили 14 кримінальних справ.

Прес-служба відзначає, що найбільш поширеними діями сторонніх осіб, наносивших шкоду майну Придніпровської магістралі, були випадки розфарбовування і биття скла у вагонах приміських поїздів. Так, придніпровської залізниці за вказаний період зафіксувала 21 випадок розфарбовування моторвагонного рухомого складу та 24 випадки - биття стекол.

Як повідомляв УНІАН, працівники підрозділів служби воєнізованої охорони Придніпровської залізниці у 2013 році попередили 432 випадки розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму понад 395 тис. грн.

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"Укрзалізниця" за підсумками 2013 року відзначила зростання випадків крадіжок та пошкоджень майна залізниць порівняно з аналогічним періодом минулого року на 35,4% - до 260 випадків.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.