Південна залізниця скоротила пасажироперевезення в далекому сполученні на 45,3%

Південна залізниця (ПЗ) у 2013 році скоротила перевезення пасажирів у далекому сполученні в порівнянні з 2012 роком на 45,3% - до 10,675 млн осіб, повідомила УНІАН прес-служба дороги.

Згідно з повідомленням, поїзди далекого прямування формування Південної залізниці перевезли 9,875 млн пасажирів, а транзитні потяги перевезли понад 800 тис. чоловік.

За даними прес-служби, в минулому році курсувало 43 поїзди за графіком і 4 додаткових, у тому числі дизель- і електропоїзди підвищеної комфортності, які виконали 22,5 тис. рейсів.

Також повідомляється, що більшість квитків у внутрішньому повідомленні ПЗ реалізувала у кримському напрямку - 173,822 тис., а в міждержавному сполученні більшість квитків було реалізовано в московському напрямку - 180,403 тис.

Читайте такожДоходи залізниць за рік скоротилися до 51,9 млрд грнЯк повідомляв УНІАН, Південна залізниця у 2012 році перевезла 78,5 млн пасажирів, що на 14% менше порівняно з аналогічним періодом 2011 року, зокрема в дальньому сполученні кількість перевезених пасажирів зменшилась на 5,7% - до 19,5 млн пасажирів.

Південна залізниця (ПЗ) у 2013 році недоотримала 45,617 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у дальньому та приміському сполученні.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжнысть її становить більше 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією та сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.