Придніпровська залізниця виділила на модернізацію електропостачання понад 23 млн грн

Придніпровська залізниця (ПЗ) у 2013 році виділила на модернізацію основних засобів електропостачання 23,6 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, залізничники модернізували контактні мережі на основних напрямках вантажного і пасажирського руху, а також тягові підстанції, рухомий склад та пристрої електропостачання.

Зокрема, на ділянках П'ятихатки - Дніпропетровськ - Чаплине, Лозова - Синельникове-1 - Сімферополь, Запоріжжя - Дніпропетровськ - Лозова було замінено 266 опор контактної мережі, понад 8 км зношеного контактного дроту, понад 15 км несучого тросу, а також проведено ряд інших робіт, загальна вартість яких становила близько 19 млн грн.

Також повідомляється, що Придніпровська залізниця витратила понад 2,6 млн грн на модернізацію акумуляторних батарей на тягових підстанціях залізничних станцій Нікополь, Верхівцеве, Синельникове, Поштова, Утишна, Гребля, Девладове, понад 2 млн грн на модернізацію основних засобів електропостачання - світильників , опор та інших пристроїв, а також модернізувала рухомий склад на суму понад 2,6 млн грн.

Крім того, минулого року парк спецтехніки служби електропостачання поповнився новою випробувальної системою, кабельної пересувний електротехнічною лабораторією, двома автоподъемниками та ін.

За даними прес-служби, у поточному році Придніпровська магістраль планує повністю електрифікувати напрямок Камиш-Зоря - Пологи - Запоріжжя, провести масштабну реконструкцію вокзалу Дніпропетровськ-Головний, а також виконати технічне переоснащення контактної мережі на ділянках Лозова - Синельникове - Севастополь та П'ятихатки - Дніпропетровськ - Чаплине.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в 2012 році заявила про необхідність щорічно в період з 2014 по 2017 роки виділяти на ремонт та модернізацію основних засобів електропостачання не менше 1,55 млрд грн.

Придніпровська залізниця (ПЗ) у 2013 році перевезла у далекому сполученні 21,670 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.